MÊSVERSÁRIO

Amanda Kimberlly compartilha vídeo especial da sua filha com Neymar aos 6 meses

Helena é a filha caçula do jogador, que está esperando outra menina com a sua namorada atual Bruna Biancardi

Elis Freire

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 17:13

Helena, filha de Neymar com Amanda Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos de idade, dividiu com os seguidores um momento especial de sua filha com o jogador Neymar, Helena, de apenas 6 meses. Em um vídeo postados no Instagram na madrugada desta sexta-feira (3), “mesversário” da pequena, Helena se movimenta no sofá enquanto faz caretas fofas.

“6! Caretas e muita baba”, escreveu a influenciadora digital nos stories, sobre a filha caçula de Neymar. No feed, o vídeo recebeu mais 170 curtidas e quase 8.000 comentários.

Helena é fruto de um breve relacionamento de Amanda com o jogador e nasceu em 3 de julho de 2023. Recentemente, o jogador do time árabe Al-Hilal, se tornou pai de Mavie, de 1 ano e 2 meses, filha de Bruna Biancardi e agora espera mais um bebê com a influenciadora.

Bruna Biancardi e Neymar descobriram que a criança é uma menina. A influenciadora fez um chá revelação, compartilhou a notícia da gravidez e disse que o casal planejou a gestação - e que ainda sonham com mais um filho.

“Estamos muito felizes. Outra menininha, que loucura. Vou vestir ela e a Mavie, vai ser muito fofo, vão brincar juntas, vão crescer juntas, tipo eu e minha irmã”, contou Bruna. Ela também afirmou que, apesar de ser uma gravidez planejada, não teria problema caso fosse inesperada: “Se não falar, vão falar que a gente não planejou, que foi sem querer. Não teria nenhum problema se fosse sem planejar, estamos juntos, temos um relacionamento sério e podemos ter filhos, se quisermos”, enfatizou nas redes sociais.

Além de Mavie e Helena, Neymar já é pai de Davi Lucca, seu filho mais velho de 13 anos, fruto do relacionamento do atleta com Carol Dantas. Já sua quarta filha, ainda sem nome, está à caminho.