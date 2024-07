NOITE DESCONTRAÍDA

Amigos que viralizaram por pedir vinho caro voltam a restaurante e bebem opção mais barata

Uma semana após pagar R$ 3 mil por duas garrafas de vinho em um restaurante de Salvador, um grupo de amigos soteropolitanos retornou ao estabelecimento no último domingo (14), a convite do restaurante, para um jantar de cortesia. Um vídeo com o episódio da confusão e o choque com o custo do vinho Pêra Manca viralizou nas redes sociais.