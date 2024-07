E PEDIRAM DUAS

Amigos confundem preço de vinho e pagam 10 vezes mais por garrafa em restaurante de Salvador

O vídeo com a conta e a reação dos amigos já alcançou mais de 1,6 milhões de visualizações

Um vídeo de um grupo de amigos viralizou no Tik Tok neste domingo (7) com uma reação um tanto quanto inusitada. Os quatro amigos visitaram um restaurante da capital baiana e foram surpreendidos com o valor da conta.