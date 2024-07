REVIRAVOLTA!

Restaurante oferece jantar de graça a amigos que pagaram R$ 3 mil por vinho

Grupo se confundiu com o preço do vinho Pera Manca

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 08:59

Thalyta Emily compartilhou vídeo com conta que deu mais de R$ 5 mil em restaurante de Salvador Crédito: Reprodução/TikTok

Após viralizar com um prejuízo no restaurante Mistura, o grupo de amigos soteropolitanos que se confundiu com o valor de uma garrafa de vinho Pêra-Manca vai ter uma noite de luxo. O restaurante se solidarizou com a confusão dos amigos e resolveu convidá-los para um jantar de cortesia.

"A direção do Mistura tomou conhecimento do fato pelas redes sociais e imediatamente se solidarizou com a inexperiência dos jovens, procurando o contato do grupo para oferecer um jantar como cortesia", diz o restaurante, em nota.

O estabelecimento explicou que sempre trabalhou com vinhos de todas as uvas, regiões e preços, com taças de vinho a partir de R$ 29, e garrafas até R$ 5.000. "O Pera Manca é um dos vinhos de grande valor agregado em qualquer restaurante e que tinha o seu valor explícito no cardápio, assim como todas as bebidas", garante o restaurante.

O estabelecimento diz que tem um cardápio democrático "tanto na gastronomia quanto na enologia, mantendo a tradição da cultura do Mistura, que nasceu em uma barraca de praia, ao lado de uma colônia de pesca no bairro de Itapuã".

Segundo o restaurante, o grupo de amigos aceitou o convite para o jantar gratuito.

O vídeo do grupo de amigos viralizou no TikTok no domingo (7). O pedido da mesa incluía burrata, ceviche, camarões flambados, filé grelhado, dois filés grelhados ao vôngole, duas águas com gás, três águas sem gás, dois cafés espresso e duas garrafas de vinho Pera Manca.

O problema é que, quando chegou a conta, o vinho que os amigos acharam que custava R$ 165, na verdade era no valor de R$ 1.650. E fica pior: o grupo pediu duas garrafas da bebida. No total, a conta, com taxa de serviço, foi fechada em R$ 1.128 para cada um, totalizando R$ 4.512. “Traz a conta certa”, brinca um dos jovens.