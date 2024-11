TV

Ana Hickmann lembra como foi primeiro date com Edu Guedes: 'Chorei a noite toda'

Os dois estavam há dois anos sem contato

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 14:40

Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Redes sociais

O primeiro encontro romântico de Ana Hickmann, 43 anos, e Edu Guedes, 50, foi diferente do que a maioria dos fãs imagina. A loira conta que não foi um date picante, e sim cheio de lágrima e desabafo.

"Primeiro, ele me ofereceu ajuda. Mas eu queria distância, não queria falar com ninguém. Meu foco era o meu filho, nada mais me importava. Fazia mais de dois anos que não nos falávamos. Ele me ofereceu, inclusive, um apartamento. Ele estava vendo o pessoal falando que eu estava perdendo tudo, que eu ia ficar sem casa. Mas eu disse que estava tudo bem", contou ela em entrevista a Lucas Selfie, na segunda-feira (12)

Em seguida, a apresentadora relembrou como foi o primeiro encontro com o atual noivo: "Foi assim que começamos a conversar. Ele me chamou para jantar. Ele escutou tanto, eu chorei a noite inteira. Edu foi muito gentil comigo. A partir dali foi diferente porque os dois estavam solteiros... Uma coisa ficou diferente, mexeu comigo de um jeito que nunca tinha mexido. Não sabia que isso poderia acontecer".

A apresentadora viveu um divórcio muito conturbado com Alexandre Correa. Atualmente, ela é noiva de Edu Guedes, com quem viveu 20 anos de amizade. Ela conta que admitiu medo de assumir o namoro. "Nos preocupamos muito porque não sabíamos se era namoro ou não, e eu estava passando por muitas coisas. Antes de tornar qualquer coisa pública, tínhamos a responsabilidade de falar com os nossos filhos. Estávamos passando por várias mudanças", analisou.