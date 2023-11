Ana Hickmann pede medida protetiva contra ex-marido, afirma site

A apresentadora Ana Hickmann pediu medida protetiva contra o ex-marido, o empresário Alexandre Corrêa. A informação foi revelada pela Quem, nesta sexta-feira, 24. A solicitação surge após a denúncia de Ana contra o então marido por agressão física, detalhado no dia 11 de novembro. Ao site, o advogado Enio Murad confirmou que Alexandre deu início ao processo de divórcio após sua residência localizada no bairro Perdizes, em São Paulo, ser alvo de busca e apreensão por porte de arma.

Com o objetivo de proteger a mulher em situação de risco, vulnerabilidade ou perigo, a decisão judicial pode proibir que Alexandre frequente as empresas de Ana ou se aproxime da família da artista. A medida, no entanto, não restringe o contato de Alexandre com o filho do casal.