Ana Maria Braga perde a paciência com convidada: 'Eu estou falando'

A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, não mede esforços quando não concorda algo e logo deixa claro sua opinião. No Mais Você, exibido nesta terça-feira (20), não foi diferente.



A comandante do programa matinal da Globo perdeu a paciência com uma especialista em iluminação que foi ao palco para explicar sobre lâmpadas, além das especificações dos produtos.



Na conversa com Patrícia Fernandes, designer de interiores, Ana Maria perguntava orientações básicas para casas mais comuns, sem frisar em projetos mais elaborados, já que o programa da apresentadora é focado para as classes B e C. No entanto, a profissional levou ideias para imóveis mais "chiques".