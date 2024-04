ESTADO GRAVE

Anderson Leonardo, do Molejo, é internado na UTI com quadro de insuficiência renal

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Unimed-Rio, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 8. Segundo um boletim médico compartilhado nas redes sociais do grupo e assinado pelo diretor do hospital, o vocalista está com um quadro de insuficiência renal.