FORÇAS AO CANTOR

Sem previsão de alta, Anderson, do Molejo, tem quadro de insuficiência renal

Cantor se internou no dia 24 de março, no Rio de Janeiro

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, continua internado no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro. Agora, o artista trata um quadro de insuficiência renal após ter uma piora no câncer inguinal.