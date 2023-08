Andressa Urach é xingada pelo pai na web: 'Não considero minha filha'

Pai de Andressa Urach, Carlos Alberto Urach foi até as redes sociais para criticar essa nova fase da vida dela. Em vídeo, ele disse reprovar e ter vergonha das atitudes da ex-vice Miss Bumbum. “A Andressa está fazendo a família Urach se envergonhar. Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome da família (…) Hoje ela é uma vadia sem valor que vem botando a sua fuça em todos os meios de imprensa por dinheiro. Perdeu a família, o seu filho, não passa de uma vulgar. Não a considero mais minha filha”, disse ele.

“Peço o DNA agora porque não acredito que tenha colocado uma filha no mundo para envergonhar a família. A Andressa poderia fazer o papelão que ela faz, não estragar a imagem, humilhar a família. Não apoio esse tipo de sujeira. Peço mais uma vez que o povo me entenda, é vergonhoso", atacou.

“Ela esteve enferma numa cama e disse que sonhou com Deus… ela sonhou é com satanás. Mentiu para a população para ganhar dinheiro. Tive no Gugu para perdoar, e mais uma vez ela vem envergonhando a família. Ela não pode ter apoio da população, apenas das maiores vagabundas. Peço desculpas como pai. A família Urach é de pessoas de valor”, finalizou.