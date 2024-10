NOSTALGIA

Angélica confirma retorno do ‘Vídeo Game’ para a TV Globo: ‘Alegria enorme’

Apresentadora está longe da TV aberta desde o fim do programa Simples Assim, em 2020

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 17:04

Angélica confirmou que estará à frente do retorno do “Vídeo Game”, icônico quadro do programa “Video Show”, que em 2025 ganhará uma edição especial. Segundo a apresentadora, retornar ao comando da atração será um momento de muita satisfação e alegria.

“É uma alegria enorme participar apresentando o ‘Vídeo game’, que fez parte da minha vida e da vida de tanta gente”, disse a loira em entrevista ao O Globo, sobre a edição especial da atração, que será exibida em 25 de abril, em comemoração aos 60 anos da Globo.

Longe da TV aberta desde o fim do programa Simples Assim, em 2020, Angélica conta que constantemente recebe mensagens dos fãs pedindo para ela ter um programa físico na emissora. “As pessoas me cobram muito para voltar. É uma delícia, sinal de que sentem falta. Para mim também foi um tempo de abstinência. Mas passou”.

“Hoje eu tenho uma clareza maior do que quero. Desejo estar em todas as mídias, com a minha mensagem, com o meu talento, com aquilo que sei fazer. Eu acredito que tem espaço para bons conteúdos, seja na TV aberta ou na paga e no streaming. Não quero fazer algo por fazer. A gente precisa usar nossa voz, o engajamento da televisão e o nosso público para passar boas mensagens. É obrigação de todo mundo. Não é para ficar falando baboseira. Não é tudo pela audiência. Vai além disso”, acrescentou.