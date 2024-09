RICO, RIQUISSÍMO

Filho de Luciano Huck e Angélica se muda para EUA e divide apartamento com amigos

Segundo o Gshow, que conversou com o rapaz, ele explicou que vai dividir um apartamento em Nova York com amigos e estudar os quatro anos do curso. Em contrapartida, terá de deixar a mansão milionária dos pais que fica no Rio de Janeiro.