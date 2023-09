Anitta vence segundo VMA seguido em noite com performance dupla

A cantora carioca Anitta fez história ao vencer mais uma vez um prêmio no Video Music Awards (VMA) da MTV, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira (12), em Nova York-EUA. Depois trazer o troféu para o Brasil no ano passado categoria 'Melhor Videoclipe' com "Envolver", a cria de Honório Gurgel foi premiada pelo 'Melhor Clipe de Música Latina' por "Funk Rave", desbancando nomes como Shakira e Rosalía. "Eu não acredito. Brasil, estamos aqui de novo, pela segunda vez estamos aqui. Agradeço muito aos meus fãs, sem vocês eu não seria nada", disse a cantora após receber o prêmio.

Momentos antes de subir ao palco para receber a premiação, Anitta fez um verdadeiro baile funk no palco em uma performance de “Funk Rave”, “Casi Casi” e “Used to Be”, que fazem parte do trabalho “Funk Generation: A Favela Love Story”, lançado por ela em agosto deste ano. E esta foi somente a primeira da noite, já que ela também se apresenta com o TXT, grupo de k-pop, com a música "Back for More".