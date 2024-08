ATIVIDADE EM DIA

Aos 71 anos, Bell Marques esbanja saúde ao não perder horário de corrida

No último final de semana, Bell esteve em uma agenda intensa de compromissos. Ele esteve no Pará para se apresentar nas cidades de Xinguara e Conceição do Araguaia. Nas redes, ele mostrou um vídeo embarcando numa lancha na Praia do Pontão do Araguaia.