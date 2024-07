EM FAMÍLIA

Bell Marques fala sobre namoro do filho e elogia a nora Mari Gonzalez: ‘Pessoa encantadora’

Noras do cantor se divertiram no Fortal

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de julho de 2024 às 08:50

Bell Marques, Mari Gonzalez e Pati Guerra Crédito: Redes sociais

O cantor Bell Marques, que se apresenta durante todos os dias do Fortal 2024, no Ceará, com shows repletos de grandes sucessos e muita energia, comentou sobre o relacionamento do filho, Pipo, com a influenciadora Mari Gonzalez. Em conversa com a Quem, o artista não poupou elogios à mais nova integrante da família.

“Mari é uma pessoa encantadora. Temos Pati [Guerra, esposa de Rafa, de nora], ela agregou muito amor para dentro da nossa família e Mari está trazendo mais uma porção de amor (…) Nós temos muita sorte com as duas noras e eu espero que [Mari] permaneça como nora, que se case [com Pipo], que criem filhos, que tenham um bocado de meninos correndo pela casa. São pessoas maravilhosas e nós estamos muitíssimo felizes com a chegada dela”, declarou Bell.