Após 10 dias internado, Compadre Washington recebe alta

Crédito: Reprodução

O cantor Compadre Washington, do "É O Tchan", recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (5). Ele ficou 10 dias internado no hospital Mater Dei, em Salvador.



Compadre Washington fora levado ao hospital após sentir um desconforto abdominal durante sua participação no arrastão dos ambulantes na noite do dia 26.

Compadre Washington está em repouso e seguirá as recomendações médicas para sua total recuperação. De acordo com as orientações médicas, o cantor precisará ficar afastado dos palcos por pelo menos 10 dias.