DIAS DE DESCANSO

Após dias em Caraíva com suposta namorada, Yasmin Brunet chega em Trancoso: ‘Paraíso’

Após curtir os dias de descanso em Caraíva, a modelo Yasmin Brunet seguiu para outro destino desejado do sul da Bahia: Trancoso. Ela chegou no distrito de Porto Seguro neste domingo (6).

A modelo Yasmin Brunet apareceu nos stories do Instagram curtindo as praias de Caraíva, no sul da Bahia. No entanto, os fãs também perceberam que Mia Carvalho, influenciadora, também desembarcou no mesmo local, deixando todo mundo desconfiando.