Após ficar em UTI, Madonna recebe alta de hospital, afirma jornal

A cantora Madonna, de 64 anos, já está em casa após ficar internada em um hospital nos Estados Unidos. A famosa, segundo o jornal CNN, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana séria, mas foi liberada nesta quinta-feira (29). A artista foi internada no último dia 24, após ser encontrada desacordada dentro da mansão onde mora. Antes de passar mal, a cantora estava trabalhando 12 horas por dia para conseguir fazer uma turnê impecável, a "The Celebration Tour".

A turnê da cantora estava prevista para iniciar no dia 15 de julho, no Canadá. Além da América do Norte, ela também faria shows na Europa, e terminaria 2023 no México. Datas para o Brasil não foram confirmadas.