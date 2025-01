OSCAR 2025

Após indicação de Fernanda Torres, Globo anuncia reprise de “Tapas & Beijos”

Para a Sessão da Tarde, a emissora decidiu substituir a exibição do filme “Cats e a Gatolândia” por uma edição especial da série

A TV Globo anunciou uma mudança na grade desta quinta-feira (23) após a indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025. Para a Sessão da Tarde, a emissora decidiu substituir a exibição do filme “Cats e a Gatolândia” por uma edição especial da série “Tapas & Beijos”, estrelada por Torres e Andréa Beltrão. A atriz foi nomeada para a categoria “Melhor Atriz”, enquanto “Ainda Estou Aqui” foi indicado para as categorias “Melhor Filme” e “Melhor Filme Internacional”. >

“VOCÊ VIU A FERNANDA TORRES? Eu tô aqui torcendo pra ver a nossa diva de Djalma Noivas no Red Carpet, juro. Hoje tem Tapas & Beijos, ou Slaps and Kisses, na Sessão da Tarde. Bora acompanhar?”, escreveu o perfil da emissora no Instagram.>