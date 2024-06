MATRIMÔNIO

Após noivar em meio à guerra, ex-ator de Malhação se casa com cerimônia judaica

A noiva foi levada para o altar (Chupá, para os judeus) pelos pais, que, junto com Tati, deram sete vltas ao redor do noivo, simbolizando os sete dias de criação do mundo. Em vídeos e imagens da cerimônia, é possível ver Ronny emocionado com a caminhada da amada até o altar.

A tradicionalidade continuou presente na festa. Os noivos realizaram uma dança israelita conhecida por ter a participação dos convidados erguendo as cadeiras para o alto em celebração do casal.

O casal, que esta junto desde janeiro de 2023, ficou noivo durante a guerra entre Israel e o Hamas. Ronny pediu a mão de Tati em casamento enquanto estavam no deserto de Negev, no Sul de Israel. Pouco antes da oficialização do noivado, um ataque do Hamas fez com que o casal precisasse retornar ao Brasil para ficar em segurança.