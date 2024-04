EXPULSÃO

Após pegar faca em briga, ex-integrante da banda Polegar é expulso de reality

O ex-integrante da banda Polegar, Ricardo Costa, foi expulso do reality show "A Grande Conquista", da TV Record, na manhã deste sábado (27). A expulsão aconteceu após Ricardo pegar uma faca durante uma briga com o participante Fábio Gontijo.

A expulsão foi confirmada pelo perfil do cantor na rede X, antigo Twitter. A briga ocorreu após Fábio jogar uma cueca vermelha molhada em Ricardo, que a teria deixado em cima da cama. Os dois se xingaram e o cantor foi buscar a faca em seguida. Em outro post no X, a equipe do ex-Polegar afirma que o erro dele foi não ter verbalizado o porquê ele foi pegar o objeto.