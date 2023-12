Após se desligar da empresa, Carlinhos Maia é acusado de aplicar golpe com banco

Depois de publicar durantes meses que era sócio do banco digital Girabank, o influenciador Carlinhos Maia foi acusado por internautas de estar envolvido em crimes envolvendo a instituição financeira.



Supostamente, a empresa estaria apagando as contas dos clientes e, consequentemente, ficando com o dinheiro dos correntistas. A situação ficou entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.