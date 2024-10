BRIGA DE GINASTAS

Sem convite para casamento de Jade Barbosa, Diego Hypólito posta indireta: 'Conveniente'

Ginasta celebrou mais uma cerimônia de casamento com Leandro Fontanesi, em Verona, na Itália

A ginasta Jade Barbosa celebrou mais uma cerimônia de casamento com Leandro Fontanesi, desta vez em uma romântica festa em Verona, na Itália. A comemoração contou com a presença de nomes ilustres da ginástica brasileira, incluindo Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, companheiras de Jade na conquista do bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024.