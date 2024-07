QUEDA

Após sofrer acidente em casa, Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros

Atriz e apresentadora publicou no Instagram sobre a queda

"Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos", publicou no Instagram. Ela, porém, passa bem.