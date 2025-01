Ara Ketu celebra 40 anos do Axé Music com ensaio especial no Pelourinho

MÚSICA

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 10:14

Celebrando os 40 anos do Axé Music, o Ara Ketu vai comandar um ensaio especial de Verão no Pelourinho. O evento acontece no dia 13 de fevereiro, a partir das 19h, na Praça das Artes, e promete proporcionar ao público uma grande viagem no tempo, relembrando os sucessos que marcaram gerações e apresentando ao público o novo vocalista do grupo, Guga Camafeu. A entrada é gratuita. >

Após a saída de Dan Miranda, o Ara Ketu inicia uma nova fase sob o comando de Guga Camafeu. Apaixonado por samba-reggae e com uma trajetória consolidada na música, o artista ficou conhecido nacionalmente em 2016, quando participou do quadro “Iluminados” do Domingão. Ao longo de sua carreira, dividiu palco com grandes nomes da música brasileira como Natiruts, Saulo, Margareth Menezes, Durval Lelys e Timbalada. >