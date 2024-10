NAÇÃO REGUEIRA

Armandinho celebra o reggae em show especial na Concha Acústica do TCA

O cantor e compositor gaúcho Armandinho chega a Salvador neste sábado (2) para um espetáculo vibrante em homenagem ao reggae music. A apresentação, marcada para as 19h na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, promete encantar o público com o estilo leve e descontraído que caracteriza a carreira do artista.