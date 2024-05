Ary Fontoura fala sobre trajetória artística e sucesso nas redes: 'Forma honesta de me aproximar'

Ary Fontoura participou do 'Conversa com Bial' em programa transmitido na sexta-feira, 24. Na entrevista, ele relembrou a sua trajetória artística e falou sobre o sucesso nas redes sociais. O ator, de 91 anos, ultrapassou a marca de 5,7 milhões de seguidores no Instagram.

Perguntado sobre como ele "encantou" tantos internautas, Fontoura brincou sobre o assunto. "Se encantou tanto, é porque o Ary é encantador", disse. "A página me dá muitas alegrias, porque eu tenho a possibilidade de me comunicar com as pessoas. Tenho recebido mensagens de pessoas (...) falando de sua solidão, suas tristezas, suas alegrias".