Astro de k-dramas Jung Hae In é recepcionado com alvoroço por fãs no Brasil

O ator da popular série coreana ‘O Amor Mora ao Lado’ tem evento marcado para a noite deste domingo

Estadão

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 10:43

Jung Hae In foi recebido por fãs Crédito: Arquivo Pessoal/Jocilma de Souza

Centenas de fãs compareceram ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de sábado, 11, para acompanhar a chegada do astro de k-dramas Jung Hae In. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que ele é recepcionado logo após o desembarque. Nas imagens, é possível ver o artista acenando para o público presente.

O ator da popular série coreana ‘O Amor Mora ao Lado’ tem evento marcado para a noite deste domingo, 12, na casa de espetáculos Vibra São Paulo.

As produções sul-coreanas se tornaram um sucesso indiscutível no Brasil e em outros países - a ponto de a Netflix anunciar o investimento de US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos.