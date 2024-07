DESPEDIDA

Ator Thommy Schiavo será enterrado no interior de São Paulo

Artista morreu após cair de uma sacada em Cuiabá

Publicado em 21 de julho de 2024 às 10:10

Thommy Schiavo Crédito: Divulgação

O velório e o sepultamento do ator Thommy Schiavo, 39 anos, que morreu após cair de uma sacada em Cuiabá, será realizado na cidade natal dele, Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A previsão é de que a despedida aconteça neste domingo (21), mas alguns trâmites burocráticos ainda estão sendo resolvidos pela família, segundo o gshow.

O último papel de destaque de Thommy foi na novela Pantanal, quando viveu o peão Zoinho. Colegas de profissão lamentaram a morte. “Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou, ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso, Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar , amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo pra assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião carreiro ou pedindo p cantar junto Peão (uma de suas favoritas) lá no pantanal. Ele deixa Larinha sua filha com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você nosso eterno peão Zoinho”, postou o ator Leandro Lima.

O empresário de Thommy lamentou a morte do ator nas redes sociais. “Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira e infelizmente nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado Thommy!”, escreveu Caico de Queiroz.

Thommy morreu nesse sábado (20), no bairro Bosque da Saúde, no prédio onde morava, após cair da sacada. Segundo comunicado divulgado pela Polícia de Cuiabá, o corpo do ator não apresentava ferimentos externos e estava a quatro metros do andar onde residia. “Testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcóolica com a vítima em uma conveniência próxima à residência”, diz a nota da polícia.

Câmeras de monitoramento do edifício registraram que Thommy estava deitado no chão da sacada quando se levanta, se desequilibra e cai acima do parapeito. A polícia técnica fez uma perícia no local e o corpo do ator foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).