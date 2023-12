Atriz de 'The Crown' se nega a dar autógrafo com caneta azul; entenda

A atriz Claire Foy, uma das responsáveis por dar vida à rainha Elizabeth II em "The Crown", viralizou em um vídeo em que aparece se recusando a autografar uma foto usando uma caneta azul. O episódio foi divulgado por um fã no TikTok e deixou as pessoas intrigadas.



No vídeo, Claire está chegando para gravar participação no programa de TV The Tonight Show. Um fã a para e mostra uma foto, pedindo que ela dê um autógrafo. A atriz chega a pegar a caneta, mas quando nota que a tinta é azul, se desculpa e não dá o autógrafo.