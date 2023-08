Autora da novela, Rosane Svartman garante: ‘Theo vai pagar’

Vai na Fé termina nesta sexta (11) e a pergunta que não quer calar é: qual será o destino do vilão Theo (Emilio Dantas)? Mesmo tentando manter o mistério até o final, a autora Rosane Svartman garante que o antagonista será, sim, punido pelos seus crimes, que vão de contrabando a abusos sexuais. “Não gosto de dar spoiler, não (risos). Mas claro que em uma história como essa é importante o vilão pagar pelo que fez, e o Theo vai pagar, claro. Depois de 179 capítulos. Demorou”, diverte-se a autora.

Por falar em público, Rosane Svartman acredita que a sociedade é o maior agente transformador de uma novela. E, para ela, a nossa sociedade atual clama por diversidade, tema retratado com maestria em Vai na Fé.

“Para mim, o poder está em quem assiste à novela. Ele tem a escolha de trocar de canal, é ele quem acessa aqueles temas e que lê aquilo com a sua própria leitura. Acho que a sociedade hoje está falando sobre a sua diversidade e como essa diversidade faz com que essa sociedade fique mais rica, mais legal. A vocação da novela está conectada com o espírito de uma época, e acho que o espírito da época que a gente está vivendo é justamente celebrar a nossa diversidade”, opina.