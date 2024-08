ÁCIDO HIALURÔNICO E VITAMINA C

Avon expande linha Renew e traz novos hidratantes faciais

Layout também passou por reformulação

Brenda Viana

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 08:59

Avon lança novos produtos em Salvador Crédito: Ícaro Cerqueira

Um dos produtos mais icônicos da Avon, o Renew sempre esteve mais associado às mulheres acima dos 40 anos. Mas com a popularização cada vez maior do skincare, mulheres abaixo dos 30 anos passaram a cuidar ainda mais da pele. Agora, em 2024, a Renew vem totalmente reformulada e pronta para atingir o público mais jovem com produtos de alta performance.

Avon aposta alto e lançou em Salvador, em uma ação no Shopping Barra, os dois novos produtos da linha: o Renew Hidratante Preenchedor Gel Creme Facial e o Hidratante Antioxidante Creme Facial. Os dois trazem os queridinhos do momento, o Ácido Hialurônico e Vitamina C.

Segundo Valéria Campos, gerente de marketing de cuidados com o corpo e rosto da Avon Brasil, um dos grandes diferenciais dos novos produtos é justamente poder colocar no mercado de forma acessível, com valores que as pessoas vão poder comprar e cuidar da pele sem mexer tanto no bolso.

“Estamos trazendo esse lançamento com alta tecnologia e eficácia nos preços. Eles saem por R$ 59,90 no preço regular, mas em tempos de promoção, podem chegar a R$ 49,90. A gente vê muito esse papel da Avon de democratizar a beleza e poder dar ao público acesso a produtos para cuidados com a pele em um preço acessível, mas sem deixar de lado a qualidade e tecnologia”, diz.

Os novos hidratantes são favoráveis para peles oleosas, com textura gel em creme, que ajuda na absorção mais rápida e prática, uma vantagem para a pele das mulheres baianas, que vivem em uma região mais úmida e quente.

“São cinco produtos dentro da nossa linha, mas trouxemos dois para o evento porque queremos enfatizar a Vitamina C. Tem muitas marcas no mercado que, conforme você vai usando, ela chega na metade e oxida, deixa alaranjado, além do cheiro forte. Nossa tecnologia evita que o consumidor perca o produto”, diz Valéria.

A Avon foi a primeira empresa no mundo a conseguir estabilizar a Vitamina C em produto cosmético. A empresa enfrenta as concorrentes vindas da Ásia, a exemplo da Shein, que tem a marca de maquiagem famosa, a Sheglam, e, por isso, aposta na segurança dos produtos e no alto investimento em tecnologia.

"Todos os produtos são regulamentados, testados, não só no padrão Anvisa, mas também nos padrões dos Estados Unidos e Europa, porque as nossas fórmulas são desenvolvidas para o mundo inteiro".

Sobre a possibilidade da Avon ter uma loja física, assim como a Natura - que também faz parte da Avon após a fusão entre as duas empresas -, Valéria explica que a estratégia da Avon é a venda direta, ou seja, ter ainda as revendedoras que se comunicam com o consumidor cara a cara, possibilitando a aproximação da empresa com os clientes.