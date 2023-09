Baco Exu do Blues desabafa após críticas a show: 'Eu não tô bem'

Vítima de depressão, Baco Exu do Blues voltou a falar sobre a doença em suas redes sociais. No X (antigo Twitter), na manhã desta segunda-feira (18), o baiano desabafou com seus seguidores: “Eu não estou bem”.



O desabafo vem na esteira das críticas à sua apresentação no festival Wehoo, em Olinda, em Pernambuco, no último sábado (16). Os fãs relataram quase 1 hora de atraso para o início do show, no qual o rapper errou algumas letras e cantou músicas pela metade.