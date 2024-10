TEM O MOLHO

Bahia tem 15 artistas indicados e é destaque no Prêmio Multishow 2024

Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Melly são alguns dos nomeados

Ronaldo Jacobina

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 12:04

Gilberto Gil diz que vai sentir saudade do microfone Crédito: Giovani Bianco/divulgação

A Bahia é um dos destaques entre os indicados ao Prêmio Multishow 2024, que acontecerá em 3 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ao todo, 15 artistas baianos estão na lista, representando diversos gêneros e categorias. Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Melly, Simone Mendes, Caetano Veloso, Maria Bethânia, É o Tchan, Baco Exu do Blues, O Kannalha, ÀTTØØXXÁ, Nadson o Ferinha, Parangolé, Léo Santana e Sued têm a chance de levar um troféu para casa. A lista completa de indicados foi divulgada nesta quinta-feira (24).

Este ano, cinco categorias serão decididas pelo voto do público, sendo duas delas com artistas baianos. A juazeirense Ivete Sangalo e os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia disputam a categoria “Show do Ano” com IZA, Ludmilla, Planet Hemp e Jão. Já Sued Nunes, nascida em Sapeaçu, no Recôncavo, concorre na “Categoria Brasil”, representando a região Nordeste. Ela compete com Thauane (Centro-oeste), Vitor Limma (Sul), Viviane Batidão (Norte) e Yan (Sudeste). As categorias “Clipe TVZ do Ano”, “Hit do Ano” e “Revelação do Ano” também serão decididas pelo público. A votação pode ser feita aqui.

As demais categorias serão definidas pela Academia do prêmio. Nas categorias por gênero, Nadson o Ferinha concorre em “Arrocha do Ano” com a música “Oração”. Melly disputa “MPB do Ano” com “Cacau”, faixa de seu álbum Amaríssima. Simone Mendes está indicada para “Sertanejo do Ano” com “Dois Tristes”. Na categoria de “Música Urbana”, concorrem Duquesa com “Purple Rain” (feat. Yunk Vino e Go Dassisti) e a parceria de Gilberto Gil com MC Hariel, em “A Dança”.

A maioria das indicações dos artistas baianos está na categoria “Axé/Pagodão do Ano”, com diversos hits que marcaram o carnaval deste ano. “Macetando”, de Ivete Sangalo part. Ludmilla; “Nego Doce”, d’O Kannalha; “Perna Bamba”, Parangolé part. Léo Santana; “Seus Recados”, Ivete Sangalo e Liniker; “Tá Gostosin”, ÀTTØØXXÁ e É O Tchan; e “Tranca Rua”, ÀTTØØXXÁ feat. Baco Exu do Blues, disputam o prêmio.