Bailarina de Iza critica vídeo de Reynaldo Gianecchini dançando 'Vogue': 'Estão se apropriando do que é nosso'

Makayla Sabino, bailarina de Iza, criticou o vídeo do ator Reynaldo Gianecchini no qual dançava 'Vogue', de Madonna. O ator publicou o trecho de uma das aulas para interpretar uma das protagonistas do musical 'Priscilla, Rainha do Deserto''.