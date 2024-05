'CORPO AFOXÉ!'

Bailarino e coreógrafo, Mestre Negrizu comanda ciclo de oficinas na Casa Rosa

A realização do evento conta com a direção artística e pedagógica de Thiago Trad, responsável pela percussão ao vivo durante as aulas

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de maio de 2024 às 20:05

Mestre Negrizu conduzirá as oficinas com base em mais de 40 anos de experiência no campo artístico Crédito: Divulgação

O ciclo de oficinas Corpo Afoxé!, liderado por Mestre Negrizu na Casa Rosa (Rio Vermelho) vai oferecer uma oportunidade única ao público de vivenciar a dança afro contemporânea em três encontros programados para os dias 11, 18 e 25 de maio, das 10h às 12h. Com a participação do percussionista Thiago Trad, os participantes terão a chance de explorar uma sabedoria que transcende as palavras, visando à “reumanização” do corpo por meio da dança e da rica cultura afoxé.

As inscrições estão disponíveis aqui, com preços a partir de R$ 160 para o ciclo completo.

Mestre Negrizu, reconhecido internacionalmente por sua expertise na dança afro, conduzirá as oficinas com base em sua vasta experiência de mais de 40 anos no campo artístico. Fundamentado nos ritmos dos blocos afros e afoxés de Salvador, o programa promove uma reconexão com o próprio ser, incorporando elementos de bem-estar físico e mental, incluindo movimentos restaurativos, fortalecimento muscular, respiração e relaxamento.

A realização do evento, fruto da parceria entre o selo Bahia Experimental e o Memorial Negrizu, conta com a direção artística e pedagógica de Thiago Trad, responsável pela percussão ao vivo durante as aulas. Com instrumentos como atabaque, pandeiro, berimbau, hangdrum, caxixis, agogô, entre outros, a experiência promete ser enriquecedora para todos os participantes.