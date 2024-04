SEXTOU COM PONDÉ

Pedro Pondé se apresenta com convidados nessa sexta-feira na Casa Rosa

O Sextou com Pondé acontece às 21h e promete um leque de ritmos variados do forró até o pop

Pedro Pondé abre a Casa Rosa, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira (19), recebendo amigos da música no palco e convidando o público para um “sextou” da melhor qualidade. O Sextou com Pedro Pondé começa às 21h e reunirá um repertório que vai de hits do tempo das bandas Scambo e O Círculo, canções do álbum Simples Assim e novos singles. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.