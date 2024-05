GOLPE

Banco faz alerta sobre fraudes em vendas de 'ingressos VIP' para show de Madonna

O banco Itaú, patrocinador do show de Madonna em Copacabana, na zona sul do Rio, alertou fãs sobre uma fraude envolvendo ingressos para a apresentação. No golpe, algumas pessoas estariam vendendo falsas entradas para a área "VIP" do show, por até R $2.000 nas redes sociais. O banco reforça que o acesso ao evento é totalmente gratuito.