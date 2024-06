Banda Olodum se apresenta nas Bahamas neste sábado (14)

A banda Olodum está confirmada para participar da 31ª reunião anual do Banco Africano de Importação e Exportação (Afreximbank) e do 3º Fórum Afro-caribenho de Comércio e Investimento, que acontecem nas Bahamas. O show da banda será realizado no sábado (14) e contará com a participação de artistas internacionais no projeto chamado Afro Diáspora Project. O Olodum será o representante do Brasil nos eventos.