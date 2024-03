VEJA OS TRECHOS

BBB 24: festa tem Ivete Sangalo e promoção de passagens aéreas a partir de R$ 121

Latam colocará no ar para o público de casa passagens aéreas a partir de R$ 121 o trecho

A festa do BBB 24 na noite desta sexta-feira, 22, será comandada por Ivete Sangalo. A companhia aérea Latam levará o conceito “Sem Fronteiras” apresentando os destinos em que opera com voos no Brasil e mundo afora. Além disso, a ação será o pontapé para a divulgação da segunda Mega Promo Latam de 2024.