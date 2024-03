MAIOR LANCE

BBB 24: Raquele ganha Poder Curinga e pode interferir no paredão

Sister deu o maior lance pelo Poder Curinga no jogo Perde e Ganha. Confira detalhes sobre o poder desta semana

Na manhã desta sexta-feira (15), os brothers participaram da dinâmica Perde e Ganha no BBB 24. Nesse jogo de sorte, eles podem ganhar ou perder estalecas e ainda apostar no Poder Curinga com o saldo.