SUSPEITAS

Web aponta suposta irregularidade na Prova do Líder do 'BBB 24'

No BBB 24, uma controvérsia surgiu após a vitória de Giovanna Lima na Prova do Líder realizada nesta quinta-feira, 14 Usuários das redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, levantaram suspeitas de trapaça por parte da participante mineira.