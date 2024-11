BBB 25: Globo convida ex-participantes de realities

NOVIDADES

Coluna revelou que o Big Brother Brasil 2025 terá duplas de famosos e ex-participantes de realities da emissora

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 21:22

BBB 25 está com inscrições abertas Crédito: Divulgação

O tão esperado Big Brother Brasil 25 terá ex-participantes de realities da própria Globo, além de casais de famosos. Isso foi o que revelou a coluna de Kadu Brandão do IBahia, nesta quinta (14). Além da dinâmica de duplas, já confirmada pelo programa, a edição terá mais novidades.

O site descobriu que a Globo resolveu investir em uma tática de reciclar participantes de outros realities da emissora, já conhecidos à fundo pelo público. Uma das duplas que participaram da seleção para a edição do próximo ano foi o casal de músicos participantes do reality "Estrelas da Casa’ Unna X e Matheus Torres. O mineiro e a estadunidense se aproximaram dentro do reality musical.

Unna X e Matheus Torres Crédito: Reprodução / TV Globo

Reaproveitando os talentos, a Globo fará uma edição especial em homenagem aos 60 anos da TV Globo. O grupo de comunicação apostou em entrevistas e convites para ex-participantes dos produtos da casa. Duplas do "Estrela da Casa" e "No Limite" foram convidadas e as entrevistas já aconteceram.

Segundo a coluna, as entrevistas para participar do BBB 25 duram mais de três horas.

Regras novas do BBB25

O BBB 25, como já foi anunciado em outubro deste ano, será em duplas! Em 2025, pela primeira vez, o Big Brother Brasil será uma temporada comemorativa, com uma configuração inédita.

O jogo segue sendo dividido entre participantes "pipocas", aqueles candidatos anônimos que se inscrevem para o confinamento; e os "camarotes", convidados famosos para participar do reality. Essa dinâmica foi introduzida em 2020.