'NÃO AGREGA EM NADA'

Telespectadores fazem baixo-assinado para matar personagem de Nicolas Prattes em Mania de Você: ‘Queremos Rudá morto’

O objetivo é chegar a 2.500 assinaturas e pressionar o escritor da trama João Emanuel Carneiro. Novela das 21h da Globo tem sofrido rejeição do público

Já com 2.153 assinaturas, os telespectadores registraram uma petição pública na ONG Change.org com o objetivo de matar Rudá, personagem de Nicolas Prattes em "Mania de Você", novela das 21h da Globo. Divulgada nesta terça (12), o documento critica a importância do personagem para a trama.