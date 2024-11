COMENTÁRIO PEGOU MAL

Globo impõe ordem a Ana Maria Braga após famosa debochar de novela, diz coluna

Coluna descobriu que a declaração feita por Ana Maria sobre a novela Mania de Você repercutiu mal na emissora carioca

Nesta terça-feira (12), Ana Maria Braga convidou João Emanuel Carneiro, autor de Mania de Você, para um café no programa Mais Você, exibido todas as manhãs na TV Globo. No dia anterior, um comentário foi feito por Ana Maria Braga criticando o desenrolar de Mania de Você, novela das 21h da emissora.