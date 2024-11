FAMOSOS

Francisco Bosco lembra 'beijo de língua' com homens e conta como descobriu que é hétero

Eduardo Sterblitch também falou sobre sexualidade: 'Não tenho 100% de certeza de que sou hétero'

"Já peguei homens quando eu era mais jovem. Por conta de uma coisa de cultura, porque acho que a gente estava mais ou menos no mesmo meio. Mas eu cheguei muito facilmente à conclusão de que era hétero porque não me dizia respeito sexualmente. Tinha alguma coisa que culturalmente me atraía. Então eu beijava na boca de língua. Uma vez tinha um homem que eu admirava muito e por alguns instantes achei que eu tinha me apaixonado por ele, e ele por mim. Até que ele foi na minha casa, e ali eu concluí que era hétero", explicou Francisco Bosco.