REALITY SHOW

BBB24: Lucas Buda diz que ainda não se encontrou pessoalmente com ex-esposa: ‘Ainda não tenho resposta’

Em entrevista, o capoeirista explica que os detalhes do divórcio e da divisão de bens ainda não foram esclarecidos

Após sair do BBB 24 e descobrir que está solteiro, Lucas Buda conseguiu finalmente conversar com a ex-mulher, Camila Moura. O primeiro contato entre eles aconteceu ao vivo durante o programa “Mais Você” na semana passada, mas os dois já conseguiram se falar também por telefone. Em entrevista ao O Globo, o capoeirista explica que os detalhes do divórcio e da divisão de bens ainda não foram esclarecidos.