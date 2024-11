GRATA SURPRESA

Beatriz Reis ganha bolsas de luxo de presente de Carlinhos Maia

Influenciador compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (05) o agrado feito à ex-BBB

Carlinhos deixou Beatriz escolher os produtos desejados, sem olhar o preço. A ex-BBB ficou em dúvida e teve dificuldade para escolher, no fim, ela acabou sendo presenteada com os dois itens por Carlinhos Maia.

Conhecida como a Bia do Brás, após o BBB 24, Beatriz Reis virou garota-propaganda de diferentes marcas com sua personalidade extrovertida e já realizou sonhos que não podia alcançar antes do reality, como comprar uma casa para a mãe. A paulista inclusive fez uma participação na novela “Família É Tudo” e, recentemente, passou a apresentar um quadro de economia popular no “Encontro com Patrícia Poeta”.