APROVEITANDO A SOLTEIRICE

Luana Piovani comenta noite agitada onde fez ‘muita gente feliz’: 'Sou um homem de saia'

Atriz compartilhou com seus seguidores neste domingo (3) um vídeo sobre sua noitada em momento solteira

Neste domingo (3), Luana Piovani compartilhou com seus seguidores um vídeo sobre sua noitada com amigas, com muitos momentos de curtição e liberdade. A atriz, que atualmente está solteira, celebrou a intensidade da noite e afirmou que fez "muita gente feliz" na ocasião.