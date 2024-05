Bebê nasce com seis 'dentes' e viraliza nas redes sociais

Caso aconteceu no Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Logo no primeiro dia de vida, o pequeno Arthur surpreendeu os médicos do hospital que nasceu ao chegar com uma condição rara: veio ao mundo com seis 'dentes'. A mãe do bebê foi para casa achando que ele tinha uma condição única, mas descobriu outra coisa.